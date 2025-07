Una finta ragione nei cruciverba: la soluzione è Pretesto

PRETESTO

Curiosità e Significato di Pretesto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Pretesto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pretesto? Pretesto è un motivo apparente o una scusa usata per giustificare qualcosa, anche se in realtà si ha un'altra intenzione nascosta. È come una copertura che nasconde il vero motivo di un'azione. Spesso si ricorre al pretesto per evitare responsabilità o per giustificare comportamenti che altrimenti sembrerebbero sbagliati. In ogni caso, rappresenta una motivazione fittizia dietro a una reale decisione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L unghia fintaUn luogo dove tutti vogliono aver ragioneLo è la colpa se non hai ragioneEseguiti senza una ragioneEquivale a maggior ragione

Come si scrive la soluzione Pretesto

P Padova

R Roma

E Empoli

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T G R L O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TROGOLO" TROGOLO

