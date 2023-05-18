Ha un cuore di coniglio
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha un cuore di coniglio' è 'Codardo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ha un cuore di coniglio
- Risposta: CODARDO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CARO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Codardo? Un CODARDO è qualcuno che mostra poca coraggio, spesso nascosto dietro scuse o paura. Si dice che abbia un cuore di coniglio, perché preferisce evitare i rischi e affrontare le sfide con timidezza. La sua presenza è spesso segnata da insicurezza e remissività. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ha un cuore di coniglio: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "Ha un cuore di coniglio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Codardo. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.