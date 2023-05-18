Ha un cuore di coniglio

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha un cuore di coniglio' è 'Codardo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O D A R D O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ha un cuore di coniglio

Ha un cuore di coniglio Risposta: CODARDO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C A R O

Inizia con: C

C Finisce con: O

Perchè la soluzione è Codardo? Un CODARDO è qualcuno che mostra poca coraggio, spesso nascosto dietro scuse o paura. Si dice che abbia un cuore di coniglio, perché preferisce evitare i rischi e affrontare le sfide con timidezza. La sua presenza è spesso segnata da insicurezza e remissività. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ha un cuore di coniglio: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Ha un cuore di coniglio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Codardo. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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