Mancanza di cuore
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Mancanza di cuore' è 'Crudeltà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CRUDELTÀ
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Perché la soluzione è Crudeltà? La crudeltà si manifesta attraverso azioni che mostrano una totale mancanza di cuore, senza compassione o empatia. Chi agisce con crudeltà ignora il dolore degli altri, ferendo senza motivo o rimorso. Questa mancanza di sensibilità rende difficile trovare un modo per comprendere o perdonare certi comportamenti. Alla fine, la crudeltà rimane un segno di freddezza e insensibilità profonde.
Mancanza di cuore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Crudeltà
In presenza della definizione "Mancanza di cuore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Crudeltà'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Mancanza di cuore
- Risposta: CRUDELTÀ
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: À
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Crudeltà' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mancanza di cuore". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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