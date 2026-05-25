Mancanza di cuore

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Mancanza di cuore' è 'Crudeltà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRUDELTÀ

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Perché la soluzione è Crudeltà? La crudeltà si manifesta attraverso azioni che mostrano una totale mancanza di cuore, senza compassione o empatia. Chi agisce con crudeltà ignora il dolore degli altri, ferendo senza motivo o rimorso. Questa mancanza di sensibilità rende difficile trovare un modo per comprendere o perdonare certi comportamenti. Alla fine, la crudeltà rimane un segno di freddezza e insensibilità profonde.

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Mancanza di cuore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Crudeltà

In presenza della definizione "Mancanza di cuore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Crudeltà'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Mancanza di cuore

Mancanza di cuore Risposta: CRUDELTÀ

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: C_______

C_______ Inizia con: C

C Finisce con: À

Le 8 lettere della soluzione

C Como R Roma U Udine D Domodossola E Empoli L Livorno T Torino À -

La soluzione 'Crudeltà' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mancanza di cuore". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.