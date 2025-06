Vile pauroso nei cruciverba: la soluzione è Codardo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vile pauroso' è 'Codardo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CODARDO

Curiosità e Significato di "Codardo"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Codardo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Codardo? Codardo è un termine che descrive una persona priva di coraggio, spesso incline a fuggire di fronte alle difficoltà o ai pericoli. Questo aggettivo evoca l'immagine di qualcuno che, invece di affrontare le sfide con determinazione, preferisce rifugiarsi nell'inerzia o nella paura. In sostanza, un codardo è chi evita il confronto e rinuncia a mettersi in gioco per timore delle conseguenze.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pavido come il leone de Il mago di OzHa un cuore di coniglioPersona crudele e vileVile pusillanimePauroso sconquasso

Come si scrive la soluzione Codardo

Hai trovato la definizione "Vile pauroso" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

