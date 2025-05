Pavido come il leone de Il mago di Oz nei cruciverba: la soluzione è Codardo

CODARDO

Curiosità e Significato di "Codardo"

La parola Codardo è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Codardo.

Il termine codardo indica una persona paurosa e spaventata, anche se in apparenza forte o coraggiosa. L'espressione pavido come il leone de Il mago di Oz descrive qualcuno che, apparentemente coraggioso, in realtà teme molto, quindi è un codardo.

Come si scrive la soluzione: Codardo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Pavido come il leone de Il mago di Oz", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

