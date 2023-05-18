Città a sud di Nantes

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Città a sud di Nantes' è 'Niort'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

N I O R T

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Città a sud di Nantes

Città a sud di Nantes Risposta: NIORT

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: N O T

Inizia con: N

N Finisce con: T

Perchè la soluzione è Niort? Niort è una città situata a sud di Nantes, famosa per il suo centro storico e il fiume che la attraversa. Questa località offre un mix di storia e modernità, con mercati vivaci e spazi verdi. È un punto di riferimento importante nella regione, con un'atmosfera accogliente e autentica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Città a sud di Nantes: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Città a sud di Nantes" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Niort. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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