Città a sud di Nantes

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Città a sud di Nantes' è 'Niort'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

NIORT

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Città a sud di Nantes
  • Risposta: NIORT
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    NOT
  • Inizia con: N
  • Finisce con: T

Perchè la soluzione è Niort? Niort è una città situata a sud di Nantes, famosa per il suo centro storico e il fiume che la attraversa. Questa località offre un mix di storia e modernità, con mercati vivaci e spazi verdi. È un punto di riferimento importante nella regione, con un'atmosfera accogliente e autentica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Città a sud di Nantes: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Città a sud di Nantes" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Niort. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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