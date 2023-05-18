Città a sud di Nantes
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Città a sud di Nantes' è 'Niort'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Città a sud di Nantes
- Risposta: NIORT
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: NOT
- Inizia con: N
- Finisce con: T
Perchè la soluzione è Niort? Niort è una città situata a sud di Nantes, famosa per il suo centro storico e il fiume che la attraversa. Questa località offre un mix di storia e modernità, con mercati vivaci e spazi verdi. È un punto di riferimento importante nella regione, con un'atmosfera accogliente e autentica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Città a sud di Nantes: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "Città a sud di Nantes" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Niort. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.