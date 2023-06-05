La più grande città del sud della Francia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La più grande città del sud della Francia' è 'Marsiglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARSIGLIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La più grande città del sud della Francia" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La più grande città del sud della Francia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Marsiglia? Marsiglia è la città più popolosa del sud della Francia, famosa per il suo porto e la sua storia ricca. Situata sulle coste del Mar Mediterraneo, è un importante centro culturale ed economico. La città ha un patrimonio architettonico unico e una cucina rinomata, attirando visitatori da tutto il mondo. La sua vitalità e il suo ruolo strategico la rendono un simbolo di questa regione.

La più grande città del sud della Francia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Marsiglia

Se la definizione "La più grande città del sud della Francia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La più grande città del sud della Francia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Marsiglia:

M Milano A Ancona R Roma S Savona I Imola G Genova L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La più grande città del sud della Francia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

