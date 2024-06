La bella città del Sud con i Quartieri Spagnoli

: Napoli (IPA: /'napoli/ ; in napoletano Napule, pronuncia ['npl]) è un comune italiano di 910 424 abitanti, capoluogo della regione Campania e dell'omonima città metropolitana, centro di una delle più popolose e densamente popolate aree metropolitane d'Europa; è inoltre il comune più popoloso del Meridione d'Italia, il terzo d'Italia per popolazione (dopo Roma e Milano), il primo, tra i grandi comuni, per densità abitativa e rientra tra le venti città più popolose dell'Unione europea.

Italiano: Nome proprio: Napoli ( approfondimento) f . (toponimo) capoluogo della regione Campania in Italia; è la terza città del paese per numero di abitanti e la capitale economica e culturale del Mezzogiorno. Sillabazione: Nà | po | li. Pronuncia: IPA: /'napoli/. Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: dal greco antico ea, nuova, e p, città . Citazione: Parole derivate: napoletano, napoletanità, napoletanismo, napoletana, napoli.