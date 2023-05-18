Lo è Baloo ne Il libro della giungla

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo è Baloo ne Il libro della giungla' è 'Orso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O R S O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo è Baloo ne Il libro della giungla

Lo è Baloo ne Il libro della giungla Risposta: ORSO

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: O S O

Inizia con: O

O Finisce con: O

Perchè la soluzione è Orso? Baloo, l'orso protagonista de Il libro della giungla, rappresenta un animale di grandi dimensioni con un manto folto e morbido. La sua presenza è fondamentale nel racconto, poiché insegna al giovane Mowgli valori importanti come la protezione e l'amicizia. La sua natura gentile e il suo atteggiamento allegro sono caratteristici di questa specie, che abita le foreste e si muove con passo lento e tranquillo. La sua figura rimane impressa nella memoria di chi legge, simbolo di saggezza e affetto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo è Baloo ne Il libro della giungla: risposta da 4 lettere

La soluzione associata alla definizione "Lo è Baloo ne Il libro della giungla" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Orso. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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