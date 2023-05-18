Lo è Baloo ne Il libro della giungla
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo è Baloo ne Il libro della giungla' è 'Orso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo è Baloo ne Il libro della giungla
- Risposta: ORSO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: OSO
- Inizia con: O
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Orso? Baloo, l'orso protagonista de Il libro della giungla, rappresenta un animale di grandi dimensioni con un manto folto e morbido. La sua presenza è fondamentale nel racconto, poiché insegna al giovane Mowgli valori importanti come la protezione e l'amicizia. La sua natura gentile e il suo atteggiamento allegro sono caratteristici di questa specie, che abita le foreste e si muove con passo lento e tranquillo. La sua figura rimane impressa nella memoria di chi legge, simbolo di saggezza e affetto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo è Baloo ne Il libro della giungla: risposta da 4 lettere
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