PITONE

Curiosità e Significato di Pitone

Perché la soluzione è Pitone? Il pitone è un grande serpente non velenoso, noto per la sua forza e capacità di avvolgere le prede con il suo corpo muscoloso. Spesso rappresentato nella letteratura e nei film come simbolo di potenza e astuzia, il pitone si trova in diverse zone tropicali e subtropicali del mondo. È un animale affascinante che incarna natura selvaggia e misteriosa.

Come si scrive la soluzione Pitone

P Padova

I Imola

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

