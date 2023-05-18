Antico poeta provenzale

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Antico poeta provenzale' è 'Trovatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T R O V A T O R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Antico poeta provenzale

Antico poeta provenzale Risposta: TROVATORE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T V O E

Inizia con: T

T Finisce con: E

Perchè la soluzione è Trovatore? Un trovatore è un poeta provenzale che compone e canta canzoni d’amore e di poesia. Spesso accompagnava le sue parole con la musica, creando opere che ancora oggi affascinano per la loro bellezza e profondità. La sua arte ha lasciato un segno duraturo nella cultura medievale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Antico poeta provenzale: risposta da 9 lettere

Per risolvere la definizione "Antico poeta provenzale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Trovatore. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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