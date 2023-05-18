Antico poeta provenzale
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Antico poeta provenzale' è 'Trovatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Antico poeta provenzale
- Risposta: TROVATORE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TVOE
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Trovatore? Un trovatore è un poeta provenzale che compone e canta canzoni d’amore e di poesia. Spesso accompagnava le sue parole con la musica, creando opere che ancora oggi affascinano per la loro bellezza e profondità. La sua arte ha lasciato un segno duraturo nella cultura medievale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Antico poeta provenzale: risposta da 9 lettere
Per risolvere la definizione "Antico poeta provenzale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Trovatore. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.