Antico poeta provenzale

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Antico poeta provenzale' è 'Trovatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TROVATORE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Antico poeta provenzale
  • Risposta: TROVATORE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TVOE
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Trovatore? Un trovatore è un poeta provenzale che compone e canta canzoni d’amore e di poesia. Spesso accompagnava le sue parole con la musica, creando opere che ancora oggi affascinano per la loro bellezza e profondità. La sua arte ha lasciato un segno duraturo nella cultura medievale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Antico poeta provenzale: risposta da 9 lettere

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