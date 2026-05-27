L antico regno di Pirro
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SOLUZIONE: EPIRO
Perchè la soluzione è Epiro? Epiro è una regione ricca di storia, famosa per il suo passato legato all'antico regno di Pirro. Questa terra, tra montagne e mare, ha visto grandi battaglie e sovrani che hanno lasciato un segno indelebile nel tempo. La sua cultura affascina ancora oggi chi la visita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L antico regno di Pirro nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Epiro
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L antico regno di Pirro
- Risposta: EPIRO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: E____
- Inizia con: E
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
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Altre definizioni collegate
Con antico: Bianco per antico pelo
Con regno: Il regno arabo con Manama capitale