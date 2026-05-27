L antico regno di Pirro

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L antico regno di Pirro' è 'Epiro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EPIRO

Perchè la soluzione è Epiro? Epiro è una regione ricca di storia, famosa per il suo passato legato all'antico regno di Pirro. Questa terra, tra montagne e mare, ha visto grandi battaglie e sovrani che hanno lasciato un segno indelebile nel tempo. La sua cultura affascina ancora oggi chi la visita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L antico regno di Pirro nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Epiro

Se la definizione "L antico regno di Pirro" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Epiro'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L antico regno di Pirro

L antico regno di Pirro Risposta: EPIRO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: E____

E____ Inizia con: E

E Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

E Empoli P Padova I Imola R Roma O Otranto

La soluzione 'Epiro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L antico regno di Pirro". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.