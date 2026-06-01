I sovrani dell antico egitto
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I sovrani dell antico egitto' è 'Faraoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: I sovrani dell antico egitto
- Risposta: FARAONI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: FAOI
- Inizia con: F
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Faraoni? Gli antichi sovrani dell’Egitto erano chiamati faraoni, figure di grande rilievo che governavano con autorità e saggezza. La loro presenza era fondamentale per mantenere l’ordine e la prosperità del regno, diventando simboli di potere e divinità viventi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I sovrani dell antico egitto: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "I sovrani dell antico egitto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Faraoni. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.