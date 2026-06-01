I sovrani dell antico egitto

Angelo Caputo | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I sovrani dell antico egitto' è 'Faraoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FARAONI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: I sovrani dell antico egitto
  • Risposta: FARAONI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    FAOI
  • Inizia con: F
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Faraoni? Gli antichi sovrani dell’Egitto erano chiamati faraoni, figure di grande rilievo che governavano con autorità e saggezza. La loro presenza era fondamentale per mantenere l’ordine e la prosperità del regno, diventando simboli di potere e divinità viventi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I sovrani dell antico egitto: risposta da 7 lettere

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