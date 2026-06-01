I sovrani dell antico egitto

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I sovrani dell antico egitto' è 'Faraoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F A R A O N I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: I sovrani dell antico egitto

I sovrani dell antico egitto Risposta: FARAONI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: F A O I

Inizia con: F

F Finisce con: I

Perchè la soluzione è Faraoni? Gli antichi sovrani dell’Egitto erano chiamati faraoni, figure di grande rilievo che governavano con autorità e saggezza. La loro presenza era fondamentale per mantenere l’ordine e la prosperità del regno, diventando simboli di potere e divinità viventi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I sovrani dell antico egitto: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "I sovrani dell antico egitto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Faraoni. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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