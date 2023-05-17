Sport che fa abbracciare
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sport che fa abbracciare' è 'Lotta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sport che fa abbracciare
- Risposta: LOTTA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: LTA
- Inizia con: L
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Lotta? La lotta è uno sport che coinvolge il corpo e la mente, dove si cerca di superare l’avversario con tecnica e forza. È un modo per esprimere energia, determinazione e rispetto, creando un legame tra i partecipanti attraverso il rispetto delle regole e l’impegno condiviso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sport che fa abbracciare: risposta da 5 lettere
La definizione "Sport che fa abbracciare" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Lotta. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.