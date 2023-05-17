Sport che fa abbracciare

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sport che fa abbracciare' è 'Lotta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LOTTA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sport che fa abbracciare
  • Risposta: LOTTA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    LTA
  • Inizia con: L
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Lotta? La lotta è uno sport che coinvolge il corpo e la mente, dove si cerca di superare l’avversario con tecnica e forza. È un modo per esprimere energia, determinazione e rispetto, creando un legame tra i partecipanti attraverso il rispetto delle regole e l’impegno condiviso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Lotta'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Sport che fa abbracciare: risposta da 5 lettere

La definizione "Sport che fa abbracciare" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Lotta. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'sport'