Il verbo di chi fa sport con grande impegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il verbo di chi fa sport con grande impegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SUDARE

Significato/Curiosita : Il verbo di chi fa sport con grande impegno

il calcio è uno sport di squadra giocato all'aperto con un pallone su un campo di gioco rettangolare, con due porte. è giocato da due squadre composte... Sudore. sudare ( o ) è il nome attribuito a svariati modelli di schermi o pannelli divisori tipici dell'architettura giapponese. i sudare sono i tradizionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il verbo di chi fa sport con grande impegno : verbo; sport; grande; impegno; verbo equino; Un verbo da artificieri; Un verbo del segugio; Come un verbo o un bilancio; Io scrissi lo è del verbo scrivere; Lo sport ello d informazioni in un aeroporto; Cinghie per borse sport ive; Leggera e pesante tra gli sport ; La Paola che ha condotto La domenica sport iva; In edicola e è della Sera e dello sport ; Fu un grande di Hollywood; grande città israeliana: Aviv; grande festa della cristianità; Il grande Charles del soul; Il grande statista austriaco del periodo napoleonico; impegno per l universitario; impegno totale e disinteressato; Grande impegno e abnegazione; Assicurare con impegno ; I vani di disimpegno della casa;

Cerca altre Definizioni