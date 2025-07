Uno sport che fa compiere grandi salti in sella nei cruciverba: la soluzione è Motocross

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Uno sport che fa compiere grandi salti in sella' è 'Motocross'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOTOCROSS

Curiosità e Significato di Motocross

La parola Motocross è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Motocross.

Perché la soluzione è Motocross? Il motocross è uno sport ad alta velocità che si svolge su percorsi sterrati, pieni di ostacoli e salti impegnativi. I piloti saltano da rampe e ostacoli, compiendo grandi salti in sella alla loro moto. È uno sport che richiede abilità, coraggio e equilibrio, regalando emozioni forti a chi lo pratica o lo segue. Un vero spettacolo di adrenalina e destrezza sulla terra battuta.

Come si scrive la soluzione Motocross

Se ti sei imbattuto nella definizione "Uno sport che fa compiere grandi salti in sella", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

T Torino

O Otranto

C Como

R Roma

O Otranto

S Savona

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N Z E E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LENZE" LENZE

