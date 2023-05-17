Sono simili alle foche
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono simili alle foche' è 'Otarie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sono simili alle foche
- Risposta: OTARIE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 4
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: OAE
- Inizia con: O
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Otarie? Le otarie sono animali affascinanti che ricordano le foche per il loro corpo snello e le pinne robuste. Si trovano spesso in mare aperto e si divertono a giocare tra le onde. La loro presenza è un segno della ricchezza degli habitat marini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sono simili alle foche: risposta da 6 lettere
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