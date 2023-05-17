Sono simili alle foche

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono simili alle foche' è 'Otarie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

OTARIE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sono simili alle foche
  • Risposta: OTARIE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    OAE
  • Inizia con: O
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Otarie? Le otarie sono animali affascinanti che ricordano le foche per il loro corpo snello e le pinne robuste. Si trovano spesso in mare aperto e si divertono a giocare tra le onde. La loro presenza è un segno della ricchezza degli habitat marini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sono simili alle foche: risposta da 6 lettere

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