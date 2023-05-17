Sono simili alle foche

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono simili alle foche' è 'Otarie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O T A R I E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sono simili alle foche

Sono simili alle foche Risposta: OTARIE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 4

4 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: O A E

Inizia con: O

O Finisce con: E

Perchè la soluzione è Otarie? Le otarie sono animali affascinanti che ricordano le foche per il loro corpo snello e le pinne robuste. Si trovano spesso in mare aperto e si divertono a giocare tra le onde. La loro presenza è un segno della ricchezza degli habitat marini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sono simili alle foche: risposta da 6 lettere

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