Isola le foche dal freddo nei cruciverba: la soluzione è Grasso

Home / Soluzioni Cruciverba / Isola le foche dal freddo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Isola le foche dal freddo' è 'Grasso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRASSO

Curiosità e Significato di Grasso

La parola Grasso è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Grasso.

Perché la soluzione è Grasso? Grasso indica un accumulo di tessuto adiposo nel corpo, che aiuta a isolare dal freddo mantenendo il calore. È una riserva energetica naturale e svolge anche funzioni di protezione degli organi interni. In natura, alcune creature, come le foche, sviluppano uno spesso strato di grasso per sopravvivere alle basse temperature dell'ambiente artico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Isola dal clima freddoL isola dei RomaniL isola inglese dei gatti senza codaIsola franceseL isola con Giacarta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Grasso

Non riesci a risolvere la definizione "Isola le foche dal freddo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

R Roma

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I T O M M I I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MITISSIMO" MITISSIMO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.