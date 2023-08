Sono simili ai cervi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono simili ai cervi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ALCI - DAINI

Significato/Curiosità : Sono simili ai cervi

I daini sono animali simili ai cervi e alle alci, ma appartengono a una specie diversa. Sono anche membri della famiglia dei cervidi e si trovano in diverse parti del mondo, come Nord America, Europa e Asia. I daini hanno un corpo slanciato, zampe lunghe e sottili e corna ramificate che si rigenerano ogni anno. Rispetto agli altri cervidi, i daini sono noti per la loro agilità e velocità. Sono erbivori e si nutrono di foglie, germogli e altre piante. I daini sono animali sociali e vivono spesso in branchi, specialmente durante l'inverno. La loro presenza arricchisce gli ecosistemi naturali in cui vivono.

