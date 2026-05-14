Cani simili a vitelli

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cani simili a vitelli' è 'Alani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALANI

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Perché la soluzione è Alani? Gli Alani sono cani di taglia grande, noti per il loro aspetto robusto e muscoloso. La loro caratteristica principale è la somiglianza con vitelli a causa del loro corpo forte e delle proporzioni armoniose. Questi cani sono spesso utilizzati come cani da lavoro grazie alla loro resistenza e intelligenza. La loro presenza imponente e il manto lucido contribuiscono a distinguerli tra le altre razze canine. La loro natura equilibrata e il temperamento tranquillo li rendono adatti a diverse attività.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cani simili a vitelli". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Cani simili a vitelli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Alani

Quando la definizione "Cani simili a vitelli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cani simili a vitelli" conferma che la soluzione 'Alani' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Alani

A Ancona L Livorno A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cani simili a vitelli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alani' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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