La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Foche e trichechi' è 'Pinnipedi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PINNIPEDI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Foche e trichechi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Foche e trichechi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Pinnipedi? Le foche e i trichechi appartengono alla famiglia dei pinnipedi, un gruppo di mammiferi acquatici che trascorrono gran parte del loro tempo in mare. Questi animali sono caratterizzati da corpi affusolati, pinne al posto delle zampe e uno strato di grasso che li protegge dal freddo. Le foche sono agili nuotatrici e cacciatrici, mentre i trichechi si distinguono per le loro lunghe zanne e il comportamento sociale. La loro adattabilità alle acque fredde ne evidenzia le caratteristiche uniche.

La soluzione associata alla definizione "Foche e trichechi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Foche e trichechi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pinnipedi:

P Padova I Imola N Napoli N Napoli I Imola P Padova E Empoli D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Foche e trichechi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

