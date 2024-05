La Soluzione ♚ I leoni marini

: OTARIE

Curiosità su I leoni marini: Una famiglia di mammiferi adattati alla vita marina, suddivisa in due sottofamiglie: otariinae (leoni marini) ed arctocephalinae (otarie orsine). il nome... Gli otaridi (Otariidae Gray, 1825), comunemente detti otarie, sono una famiglia di mammiferi adattati alla vita marina, suddivisa in due sottofamiglie: Otariinae (leoni marini) ed Arctocephalinae (otarie orsine). Il nome deriva dal greco t, piccola orecchia. Le otarie, contrariamente alle foche in senso proprio, possiedono i padiglioni auricolari, seppure poco sviluppati.

