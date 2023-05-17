Li sollevano gli atleti

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Li sollevano gli atleti' è 'Pesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PESI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li sollevano gli atleti" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li sollevano gli atleti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Pesi? I pesi sono strumenti utilizzati dagli atleti per allenare la forza muscolare e migliorare le prestazioni fisiche. Questi oggetti, disponibili in diverse forme e pesi, vengono sollevati durante esercizi specifici per aumentare la massa muscolare e rafforzare il corpo. La loro presenza nelle palestre è fondamentale per chi desidera sviluppare potenza e resistenza. La pratica con i pesi richiede attenzione e tecnica per evitare infortuni e ottenere risultati efficaci.

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Li sollevano gli atleti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pesi

Se la definizione "Li sollevano gli atleti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li sollevano gli atleti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Pesi:

P Padova E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li sollevano gli atleti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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