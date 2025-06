Li sollevano i canottieri in atto di saluto nei cruciverba: la soluzione è Remi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Li sollevano i canottieri in atto di saluto' è 'Remi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REMI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Remi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Remi? Remi sono gli attrezzi usati dai canottieri per muoversi sull’acqua, simili a piccole palette di legno o altro materiale. Quando i canottieri alzano i remi in segno di saluto, stanno mostrando rispetto e amicizia, un gesto tradizionale nello sport e nella cultura nautica. È un modo elegante per comunicare cordialità prima o dopo una gara o un incontro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Li sollevano gli atletiIl tradizionale saluto degli arabiLi governano i pastoriL atto dell investituraLi trovi anche in farmacia

Se "Li sollevano i canottieri in atto di saluto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

E Empoli

M Milano

I Imola

G A U T I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIUNTA" GIUNTA

