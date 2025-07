Si mettono sulla bilancia nei cruciverba: la soluzione è Pesi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si mettono sulla bilancia' è 'Pesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PESI

Curiosità e Significato di Pesi

La soluzione Pesi di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pesi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pesi? La parola pesi si riferisce agli strumenti utilizzati per misurare il peso di oggetti o persone, spesso presenti in bilance e bilancini. Sono elementi indispensabili in cucina, nelle palestre e nelle attività commerciali per garantire precisione e equilibrio. Quando si parla di mettersi sulla bilancia, ci si riferisce proprio all'atto di usare i pesi per verificare il proprio peso corporeo.

Come si scrive la soluzione Pesi

Non riesci a risolvere la definizione "Si mettono sulla bilancia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

E Empoli

S Savona

I Imola

