Nella cabala del lotto corrisponde al numero novanta

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Nella cabala del lotto corrisponde al numero novanta' è 'Paura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PAURA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Nella cabala del lotto corrisponde al numero novanta
  • Risposta: PAURA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    PUA
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Paura? La paura di un numero come il novanta può influenzare le scelte di chi gioca al lotto, creando un senso di timore o insicurezza. Questa emozione può portare a evitare di selezionarlo, anche se il suo significato nella cabala suggerisce un collegamento profondo con il destino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Nella cabala del lotto corrisponde al numero novanta: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Nella cabala del lotto corrisponde al numero novanta" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Paura. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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