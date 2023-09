Si corrisponde al professionista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si corrisponde al professionista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ONORARIO

Serie a, dalla costituzione nel 2010 ad oggi: l'organico della lega corrisponde alle squadre iscritte alla serie a, massima divisione del campionato... Il compenso in essa recato è spesso genericamente definito come onorario ovvero onorario professionale. la parcella per tutti i liberi professionisti è...