Da essa vengono estratti i numeri del Lotto

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Da essa vengono estratti i numeri del Lotto' è 'Urna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: URNA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Da essa vengono estratti i numeri del Lotto" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Da essa vengono estratti i numeri del Lotto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Urna? L'urna è un contenitore utilizzato per raccogliere e conservare i biglietti o le schede su cui vengono scritti i numeri del Lotto. Durante le estrazioni, la sua funzione principale è garantire la trasparenza e la sicurezza del processo, permettendo di estrarre i numeri in modo casuale e verificabile. La sua forma e i materiali utilizzati sono studiati per evitare manipolazioni o alterazioni. La presenza dell'urna assicura l'integrità delle estrazioni e la fiducia dei partecipanti nel gioco.

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Da essa vengono estratti i numeri del Lotto nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Urna

In presenza della definizione "Da essa vengono estratti i numeri del Lotto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Da essa vengono estratti i numeri del Lotto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Urna:

U Udine R Roma N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Da essa vengono estratti i numeri del Lotto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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