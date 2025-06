Il complemento che corrisponde al dativo latino nei cruciverba: la soluzione è Termine

TERMINE

Curiosità e Significato di "Termine"

Perché la soluzione è Termine? Il termine complemento di termine si riferisce a una funzione grammaticale che indica a chi o a cosa è destinata un'azione. In latino, il dativo svolge proprio questo ruolo, esprimendo il destinatario o il beneficiario dell'azione, come ad esempio in frasi dove si indica a chi viene dato qualcosa. È una parte fondamentale per comprendere come le azioni si relazionano ai soggetti coinvolti.

Come si scrive la soluzione Termine

La definizione "Il complemento che corrisponde al dativo latino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

R Roma

M Milano

I Imola

N Napoli

E Empoli

