La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Corrisponde a 10 litri' è 'Decalitro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DECALITRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Corrisponde a 10 litri" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Corrisponde a 10 litri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Decalitro? Il decalitro rappresenta una misura di volume molto utilizzata nel settore della cucina e della scienza, utile per quantificare con precisione grandi quantità di liquidi. È equivalente a dieci litri, rendendo più semplice il calcolo e la conversione tra unità di misura. Questa misura permette di gestire in modo pratico e rapido le capacità di contenimento di recipienti o contenitori di grandi dimensioni. La sua utilizzazione è particolarmente comune in ambiti industriali e scientifici.

Quando la definizione "Corrisponde a 10 litri" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Corrisponde a 10 litri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Decalitro:

D Domodossola E Empoli C Como A Ancona L Livorno I Imola T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Corrisponde a 10 litri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

