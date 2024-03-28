Il colle asceso da Gesù

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il colle asceso da Gesù' è 'Calvario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALVARIO

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Perché la soluzione è Calvario? Il Calvario è il colle sul quale Gesù fu crocifisso, simbolo centrale della passione e della redenzione cristiana. Questo luogo, situato nel Golgota, rappresenta il punto culminante della sofferenza e della sacrificio di Cristo per l'umanità. La sua importanza spirituale e storica si riflette nelle numerose rappresentazioni artistiche e nelle devozioni religiose. Ogni anno, pellegrini e fedeli si recano in pellegrinaggio per rendere omaggio a questo luogo sacro.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il colle asceso da Gesù". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il colle asceso da Gesù nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Calvario

Se la definizione "Il colle asceso da Gesù" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il colle asceso da Gesù" conferma che la soluzione 'Calvario' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Calvario

C Como A Ancona L Livorno V Venezia A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il colle asceso da Gesù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Calvario' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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