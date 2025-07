Dà il nome a una penisola dell Egitto nei cruciverba: la soluzione è Sinai

SINAI

Curiosità e Significato di Sinai

Perché la soluzione è Sinai? La Penisola del Sinai è una vasta area di terra che si trova tra il Mar Rosso e il Golfo di Suez, in Egitto. Questa regione, famosa per i suoi paesaggi desertici e montuosi, ha un ruolo storico e strategico importante, essendo stata culla di civiltà e crocevia tra Africa e Medio Oriente. Un luogo ricco di storia e spiritualità, simbolo di connessione tra continenti.

Come si scrive la soluzione Sinai

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

I Imola

