Molto scarna patita

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Molto scarna patita' è 'Macilenta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MACILENTA

Perché la soluzione è Macilenta? La parola MACILENTA descrive una persona che appare molto debole, sfinita e priva di energia, spesso a causa di malattie o stanchezza estrema. La sua presenza si caratterizza per un aspetto sottile e fragile, con un volto pallido e uno sguardo spento. Questa condizione indica uno stato di debilitazione fisica e mentale che rende difficile svolgere anche le attività più semplici. La voce, in questo caso, risulta quasi inesistente, come se fosse molto scarna e priva di tono.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Molto scarna patita". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Molto scarna patita nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Macilenta

La soluzione associata alla definizione "Molto scarna patita" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Molto scarna patita" conferma che la soluzione 'Macilenta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Macilenta

M Milano A Ancona C Como I Imola L Livorno E Empoli N Napoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Molto scarna patita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Macilenta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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