Emaciata scarna

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Emaciata scarna' è 'Magrissima'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAGRISSIMA

Perché la soluzione è Magrissima? La parola magrissima si riferisce a una persona estremamente sottile, con una presenza corporea molto ridotta, quasi scheletrica. Essa descrive un aspetto in cui la pelle appare tesa su ossa visibili, evidenziando una crescita insufficiente di tessuto adiposo e muscolare. La sua connotazione può indicare uno stato di malnutrizione o un'eccessiva magrezza, spesso associata a condizioni di salute precarie. La descrizione sottolinea un aspetto fisico molto marcato e privo di curve o morbidezza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Emaciata scarna". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Emaciata scarna nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Magrissima

Quando la definizione "Emaciata scarna" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Emaciata scarna" conferma che la soluzione 'Magrissima' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Magrissima

M Milano A Ancona G Genova R Roma I Imola S Savona S Savona I Imola M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Emaciata scarna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Magrissima' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pallida emaciataMolto scarna patitaScarna patita