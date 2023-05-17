Un Lennon figlio di John e Cynthia Powell
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un Lennon figlio di John e Cynthia Powell' è 'Julian'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un Lennon figlio di John e Cynthia Powell
- Risposta: JULIAN
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: JLN
- Inizia con: J
- Finisce con: N
Perchè la soluzione è Julian? Julian è il nome del figlio di John Lennon e Cynthia Powell. Cresciuto tra musica e amore familiare, ha condiviso momenti importanti con i genitori. La sua presenza ha lasciato un segno nella vita di Lennon, diventando un simbolo di legami profondi e ricordi speciali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un Lennon figlio di John e Cynthia Powell: risposta da 6 lettere
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