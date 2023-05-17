Un Lennon figlio di John e Cynthia Powell

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un Lennon figlio di John e Cynthia Powell' è 'Julian'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

J U L I A N

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un Lennon figlio di John e Cynthia Powell

Un Lennon figlio di John e Cynthia Powell Risposta: JULIAN

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: J L N

Inizia con: J

J Finisce con: N

Perchè la soluzione è Julian? Julian è il nome del figlio di John Lennon e Cynthia Powell. Cresciuto tra musica e amore familiare, ha condiviso momenti importanti con i genitori. La sua presenza ha lasciato un segno nella vita di Lennon, diventando un simbolo di legami profondi e ricordi speciali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un Lennon figlio di John e Cynthia Powell: risposta da 6 lettere

Per risolvere la definizione "Un Lennon figlio di John e Cynthia Powell", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Julian. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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