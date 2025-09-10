Il Baden-Powell fondatore dello scoutismo

Angelo Caputo | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 28 lettere per la definizione 'Il Baden-Powell fondatore dello scoutismo' è 'Robert curiosità Su Il Baden'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROBERT Curiosità su Il Baden

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Il Baden-Powell fondatore dello scoutismo nei cruciverba: la soluzione di 28 lettere è Robert curiosità Su Il Baden

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il Baden-Powell fondatore dello scoutismo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Robert curiosità Su Il Baden'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il Baden-Powell fondatore dello scoutismo
  • Risposta: ROBERT CURIOSITÀ SU IL BADEN
  • Lunghezza: 28 lettere
  • Schema parole: 15-2-2-5
  • Schema utile: R__________________ __ __ _____
  • Inizia con: R
  • Finisce con: N

Le 28 lettere della soluzione

R Roma
O Otranto
B Bologna
E Empoli
R Roma
T Torino
-
-
-
-
C Como
U Udine
R Roma
I Imola
O Otranto
S Savona
I Imola
T Torino
À -
 
S Savona
U Udine
 
I Imola
L Livorno
 
B Bologna
A Ancona
D Domodossola
E Empoli
N Napoli

La soluzione 'Robert curiosità Su Il Baden' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Baden-Powell fondatore dello scoutismo". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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