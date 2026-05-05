Lo è chi alleva un figlio

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è chi alleva un figlio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è chi alleva un figlio' è 'Genitore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GENITORE

Perché la soluzione è Genitore? Un genitore è una persona che si prende cura di un figlio, assumendosi responsabilità importanti per il suo sviluppo e benessere. Egli offre affetto, educazione e sostegno, creando un ambiente sicuro e stimolante. La figura del genitore è fondamentale nel forgiare i valori e le abitudini che accompagneranno il bambino nella vita. La relazione tra genitore e figlio si basa su un legame di affetto e fiducia reciproca, che si sviluppa nel tempo attraverso gesti quotidiani.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è chi alleva un figlio". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo è chi alleva un figlio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Genitore

La definizione "Lo è chi alleva un figlio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è chi alleva un figlio" conferma che la soluzione 'Genitore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Genitore

G Genova E Empoli N Napoli I Imola T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è chi alleva un figlio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Genitore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il padre o la madrePersona con figliUn angelo lo fermò mentre sacrificava il figlioLo sventurato figlio di DedaloUn figlio lo deriseLo è il figlio acquisitoLo si alleva per la bava