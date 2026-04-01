L età che aveva John Lennon quando morì

Alessia Mogavero | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L età che aveva John Lennon quando morì' è 'Quarant Anni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUARANT ANNI

Perchè la soluzione è Quarant Anni? John Lennon aveva quarant'anni quando morì, un'età che molti trovano significativa. La sua vita breve ma intensa ha lasciato un segno indelebile nella musica e nella cultura popolare. La sua scomparsa a quell'età ha suscitato grande emozione tra i fan di tutto il mondo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L età che aveva John Lennon quando morì
  • Risposta: QUARANT ANNI
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 7-4
  • Schema utile: Q______ ____
  • Inizia con: Q
  • Finisce con: I
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L età che aveva John Lennon quando morì nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Quarant Anni

Se la definizione "L età che aveva John Lennon quando morì" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Quarant Anni'.

Le 11 lettere della soluzione

Q Quarto
U Udine
A Ancona
R Roma
A Ancona
N Napoli
T Torino
 
A Ancona
N Napoli
N Napoli
I Imola

La soluzione 'Quarant Anni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L età che aveva John Lennon quando morì". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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Altre definizioni collegate

Con aveva: L umanista che aveva una memoria da computer 

Con lennon: Suonava la batteria con Lennon McCartney e Harrison 

Con quando: Quando la perdi non puoi dirlo a nessuno 