L età che aveva John Lennon quando morì
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L età che aveva John Lennon quando morì' è 'Quarant Anni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: QUARANT ANNI
Perchè la soluzione è Quarant Anni? John Lennon aveva quarant'anni quando morì, un'età che molti trovano significativa. La sua vita breve ma intensa ha lasciato un segno indelebile nella musica e nella cultura popolare. La sua scomparsa a quell'età ha suscitato grande emozione tra i fan di tutto il mondo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L età che aveva John Lennon quando morì
- Risposta: QUARANT ANNI
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 7-4
- Schema utile: Q______ ____
- Inizia con: Q
- Finisce con: I
L età che aveva John Lennon quando morì nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Quarant Anni
Se la definizione "L età che aveva John Lennon quando morì" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Quarant Anni'.
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Quarant Anni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L età che aveva John Lennon quando morì". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con aveva: L umanista che aveva una memoria da computer
Con lennon: Suonava la batteria con Lennon McCartney e Harrison
Con quando: Quando la perdi non puoi dirlo a nessuno