L età che aveva John Lennon quando morì

Home / Soluzioni Cruciverba / L età che aveva John Lennon quando morì

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L età che aveva John Lennon quando morì' è 'Quarant Anni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUARANT ANNI

Perchè la soluzione è Quarant Anni? John Lennon aveva quarant'anni quando morì, un'età che molti trovano significativa. La sua vita breve ma intensa ha lasciato un segno indelebile nella musica e nella cultura popolare. La sua scomparsa a quell'età ha suscitato grande emozione tra i fan di tutto il mondo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L età che aveva John Lennon quando morì

L età che aveva John Lennon quando morì Risposta: QUARANT ANNI

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 7-4

7-4 Schema utile: Q______ ____

Q______ ____ Inizia con: Q

Q Finisce con: I

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Quarant Anni' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

L età che aveva John Lennon quando morì nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Quarant Anni

Se la definizione "L età che aveva John Lennon quando morì" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Quarant Anni'.

Le 11 lettere della soluzione

Q Quarto U Udine A Ancona R Roma A Ancona N Napoli T Torino A Ancona N Napoli N Napoli I Imola

La soluzione 'Quarant Anni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L età che aveva John Lennon quando morì". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.