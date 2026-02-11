L età che aveva John Lennon quando fu ucciso

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L età che aveva John Lennon quando fu ucciso' è 'Quarant Anni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUARANT ANNI

Perché la soluzione è Quarant Anni? L'età di John Lennon al momento della sua tragica scomparsa rappresenta un record di giovinezza interrotta. Quarant'anni sono il numero che indica quanto il famoso musicista aveva vissuto prima di essere tolto prematuramente alla vita. Questo dato sottolinea quanto può essere breve una carriera e una vita ricca di talento e sogni. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica e della cultura.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L età che aveva John Lennon quando fu ucciso" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L età che aveva John Lennon quando fu ucciso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La soluzione associata alla definizione "L età che aveva John Lennon quando fu ucciso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L età che aveva John Lennon quando fu ucciso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Quarant Anni:

Q Quarto U Udine A Ancona R Roma A Ancona N Napoli T Torino A Ancona N Napoli N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L età che aveva John Lennon quando fu ucciso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

