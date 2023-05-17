Finisce col cratere

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Finisce col cratere' è 'Vulcano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VULCANO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Finisce col cratere
  • Risposta: VULCANO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    VCAO
  • Inizia con: V
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Vulcano? Un vulcano è una montagna che si forma quando il magma sale in superficie e si solidifica. Quando erutta, può creare un cratere, una depressione rotonda che si forma al suo apice. Questo cratere testimonia le intense attività sotterranee che plasmano il paesaggio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Vulcano'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Finisce col cratere: risposta da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Finisce col cratere" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Vulcano. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'finisce'

Cruciverba con 'cratere'