Finisce col cratere

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Finisce col cratere' è 'Vulcano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

V U L C A N O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Finisce col cratere

Finisce col cratere Risposta: VULCANO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: V C A O

Inizia con: V

V Finisce con: O

Perchè la soluzione è Vulcano? Un vulcano è una montagna che si forma quando il magma sale in superficie e si solidifica. Quando erutta, può creare un cratere, una depressione rotonda che si forma al suo apice. Questo cratere testimonia le intense attività sotterranee che plasmano il paesaggio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Finisce col cratere: risposta da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Finisce col cratere" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Vulcano. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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