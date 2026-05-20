Finisce nei regali natalizi
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SOLUZIONE: TREDICESIMA
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Perché la soluzione è Tredicesima? La tredicesima è una somma di denaro che molti lavoratori ricevono alla fine dell’anno, spesso inserita tra i regali natalizi. Questo pagamento supplementare rappresenta un bonus che aiuta le famiglie a prepararsi alle spese delle festività, contribuendo a creare un clima di generosità e solidarietà. La sua presenza è molto attesa perché permette di affrontare con maggiore serenità le celebrazioni e i regali di Natale. La tredicesima si inserisce così tra i doni più attesi del periodo festivo.
Finisce nei regali natalizi nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Tredicesima
In presenza della definizione "Finisce nei regali natalizi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tredicesima'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Finisce nei regali natalizi
- Risposta: TREDICESIMA
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: T__________
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Tredicesima' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Finisce nei regali natalizi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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