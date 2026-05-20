Finisce nei regali natalizi

Home / Soluzioni Cruciverba / Finisce nei regali natalizi

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Finisce nei regali natalizi' è 'Tredicesima'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TREDICESIMA

La risposta Tredicesima è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Tredicesima? La tredicesima è una somma di denaro che molti lavoratori ricevono alla fine dell’anno, spesso inserita tra i regali natalizi. Questo pagamento supplementare rappresenta un bonus che aiuta le famiglie a prepararsi alle spese delle festività, contribuendo a creare un clima di generosità e solidarietà. La sua presenza è molto attesa perché permette di affrontare con maggiore serenità le celebrazioni e i regali di Natale. La tredicesima si inserisce così tra i doni più attesi del periodo festivo.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Tredicesima' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Finisce nei regali natalizi nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Tredicesima

In presenza della definizione "Finisce nei regali natalizi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tredicesima'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Finisce nei regali natalizi

Finisce nei regali natalizi Risposta: TREDICESIMA

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: T__________

T__________ Inizia con: T

T Finisce con: A

Le 11 lettere della soluzione

T Torino R Roma E Empoli D Domodossola I Imola C Como E Empoli S Savona I Imola M Milano A Ancona

La soluzione 'Tredicesima' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Finisce nei regali natalizi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.