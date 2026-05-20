Finisce nei regali natalizi

Anna Spiotta | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Finisce nei regali natalizi' è 'Tredicesima'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TREDICESIMA

La risposta Tredicesima è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Tredicesima? La tredicesima è una somma di denaro che molti lavoratori ricevono alla fine dell’anno, spesso inserita tra i regali natalizi. Questo pagamento supplementare rappresenta un bonus che aiuta le famiglie a prepararsi alle spese delle festività, contribuendo a creare un clima di generosità e solidarietà. La sua presenza è molto attesa perché permette di affrontare con maggiore serenità le celebrazioni e i regali di Natale. La tredicesima si inserisce così tra i doni più attesi del periodo festivo.

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Finisce nei regali natalizi nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Tredicesima

In presenza della definizione "Finisce nei regali natalizi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tredicesima'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Finisce nei regali natalizi
  • Risposta: TREDICESIMA
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: T__________
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A

Le 11 lettere della soluzione

T Torino
R Roma
E Empoli
D Domodossola
I Imola
C Como
E Empoli
S Savona
I Imola
M Milano
A Ancona

La soluzione 'Tredicesima' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Finisce nei regali natalizi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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