La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una montagna esplosiva' è 'Vulcano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VULCANO

Curiosità e Significato di Vulcano

Vuoi sapere di più su Vulcano? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Vulcano.

Perché la soluzione è Vulcano? Un vulcano è una formazione geologica in cui il magma, risalendo dalla terra, emerge in superficie formando montagne o colate di lava. È un fenomeno naturale esplosivo e affascinante, simbolo della potenza della natura. I vulcani si trovano in molte zone del mondo, spesso vicino a confini tettonici attivi. Sono vere e proprie montagne esplosive che raccontano la forza del nostro pianeta.

Come si scrive la soluzione Vulcano

V Venezia

U Udine

L Livorno

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

