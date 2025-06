Fuma quando si sveglia nei cruciverba: la soluzione è Vulcano

VULCANO

Curiosità e Significato di Vulcano

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Vulcano, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Vulcano? Fuma quando si sveglia è un indovinello che porta alla parola VULCANO. Un vulcano, infatti, emette fumo e cenere quando si risveglia o erutta, dando vita a un fenomeno naturale impressionante. È una formazione geologica dove il magma si sposta verso la superficie, creando attività spesso visibile come fumo e lava. Un meraviglioso esempio di potenza della natura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una montagna esplosivaUn monte con il pennacchioFuma solo se si svegliaSi posa vicino a chi fumaSe si sveglia i suoi vicini si preoccupano

Come si scrive la soluzione Vulcano

Hai trovato la definizione "Fuma quando si sveglia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

U Udine

L Livorno

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

