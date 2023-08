Veniva punita anche col rogo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veniva punita anche col rogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ERESIA

Condannandoli al rogo. nel 1277 a basilea l'imperatore rodolfo fa bruciare sul rogo un omosessuale, e questa consuetudine viene attestata anche in alcune regioni... Dell'enciclopedia italiana. giuseppe de luca, eresia, in enciclopedia italiana, istituto dell'enciclopedia italiana, 1932. eresia, in dizionario di storia, istituto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Veniva punita anche col rogo : veniva; punita; anche; rogo; Appellativo con cui veniva chiamato Gesù; Si facevano annusare a chi sveniva ; In altri tempi veniva lavata col sangue; I diurna che veniva no esposti nell antica Roma; La pena dell esilio a cui veniva no condannati gli Ateniesi; Dea punita da Zeus; Fu punita con Sodoma; Quella di domicilio è punita ; Dea punita da Giove; Lo patì anche Dante; Comprendono anche vasche e lavandini; Si parla anche in Canada; I grossi topi detti anche pantegane; Si scattano anche con gli smartphone; Catasta per il rogo ; Donne che rischiavano il rogo ; La catasta per il rogo ; Un rogo nei campi; Domenicano che morì sul rogo ;

