Con lui finisce l anno

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Con lui finisce l anno' è 'San Silvestro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAN SILVESTRO

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Perché la soluzione è San Silvestro? San Silvestro è la figura che chiude simbolicamente l’anno, segnando la fine di un ciclo e l’inizio di uno nuovo. La sua celebrazione avviene il 31 dicembre, momento in cui si riflette sul passato e si preparano i festeggiamenti per il nuovo anno. La ricorrenza è associata a tradizioni, fuochi d’artificio e brindisi, creando un’atmosfera di attesa e rinnovamento. La presenza di San Silvestro rappresenta quindi il congedo dall’anno appena trascorso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Con lui finisce l anno". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Con lui finisce l anno nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è San Silvestro

Quando la definizione "Con lui finisce l anno" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Con lui finisce l anno" conferma che la soluzione 'San Silvestro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione San Silvestro

S Savona A Ancona N Napoli S Savona I Imola L Livorno V Venezia E Empoli S Savona T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Con lui finisce l anno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'San Silvestro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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