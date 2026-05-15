Con lui finisce l anno
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Con lui finisce l anno' è 'San Silvestro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SAN SILVESTRO
Perché la soluzione è San Silvestro? San Silvestro è la figura che chiude simbolicamente l’anno, segnando la fine di un ciclo e l’inizio di uno nuovo. La sua celebrazione avviene il 31 dicembre, momento in cui si riflette sul passato e si preparano i festeggiamenti per il nuovo anno. La ricorrenza è associata a tradizioni, fuochi d’artificio e brindisi, creando un’atmosfera di attesa e rinnovamento. La presenza di San Silvestro rappresenta quindi il congedo dall’anno appena trascorso.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Con lui finisce l anno". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Con lui finisce l anno nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è San Silvestro
Quando la definizione "Con lui finisce l anno" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Con lui finisce l anno" conferma che la soluzione 'San Silvestro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione San Silvestro
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Con lui finisce l anno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'San Silvestro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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