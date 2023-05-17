Dividono le narici

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dividono le narici' è 'Setti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SETTI

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Perché la soluzione è Setti? I setti sono strutture che dividono le narici, creando due aperture separate all’interno del naso. Questi elementi anatomici contribuiscono a mantenere l’aria che si respira ben distribuita e filtrata. La loro posizione e composizione influiscono sulla respirazione e sulla qualità dell’aria che entra nei polmoni. La presenza dei setti permette di regolare il flusso d’aria e di favorire la percezione sensoriale. La loro funzione è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema respiratorio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dividono le narici". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Dividono le narici nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Setti

La definizione "Dividono le narici" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dividono le narici" conferma che la soluzione 'Setti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Setti

S Savona E Empoli T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dividono le narici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Setti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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