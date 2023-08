Dividono per il lungo la chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dividono per il lungo la chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NAVATE

la chiesa, costruita in pietra calcarea, presenta una pianta a croce greca iscritta in un perimetro quasi quadrato, con quattro colonne che dividono la... Delle navate è solitamente inscritto nel cosiddetto piedicroce. le chiese infatti avevano spesso una pianta a croce latina, dove il corpo delle navate, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

