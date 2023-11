La definizione e la soluzione di: Ci dividono dall Austria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALPI

Il großglockner (3.797 m s.l.m.) in austria. verso nord si vedono i ghiacciai che dividono l'italia dall'austria come ad esempio a nordest il gran pilastro... Il großglockner (3.797 m s.l.m.) in. verso nord si vedono i ghiacciai chel'italiacome ad esempio a nordest il gran pilastro... Le Alpi sono la catena montuosa più importante d'Europa, situata a cavallo dei confini di Italia, Francia, Svizzera, Liechtenstein, Germania, Austria, Slovenia e, sia pure in modo del tutto marginale, Ungheria. Separano l'Europa centrale da quella meridionale e racchiudono la regione geografica italiana, comprendendo al loro interno le vette più alte del continente europeo, tra cui il Monte Bianco, che con i suoi 4807 m d'altezza è la montagna più alta della catena, d'Italia, di Francia e in generale del continente. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

