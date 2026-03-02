Il senso delle narici

SOLUZIONE: OLFATTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il senso delle narici" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il senso delle narici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Olfatto? L'olfatto è uno dei sensi che permette di percepire gli odori attraverso le narici. Questa capacità sensibilizza l'individuo a riconoscere profumi, fragranze e sostanze presenti nell'ambiente circostante. Grazie a questa funzione, si possono distinguere cibi freschi da avariati o percepire il bouquet di un fiore. La sensazione di odore si trasmette al cervello tramite specifici stimoli, influenzando anche emozioni e ricordi. La percezione degli odori arricchisce l'esperienza sensoriale quotidiana.

La definizione "Il senso delle narici" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il senso delle narici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Olfatto:

O Otranto L Livorno F Firenze A Ancona T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il senso delle narici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

