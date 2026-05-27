Esposto a caldi raggi
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Esposto a caldi raggi' è 'Solatio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SOLATIO
Perchè la soluzione è Solatio? Il solatio è una condizione in cui si è esposti a caldi raggi, spesso per scopi terapeutici o ricreativi. Questa esposizione può favorire il relax e il benessere, offrendo un momento di sollievo e conforto nel quotidiano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Esposto a caldi raggi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Solatio
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Esposto a caldi raggi
- Risposta: SOLATIO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Solatio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Esposto a caldi raggi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con esposto: Viene esposto in stazioni e aeroporti
Con caldi: Gli interni dei cappotti più caldi
Con raggi: Sono colpiti dai raggi e li trasformano in energia