Esposto a caldi raggi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Esposto a caldi raggi' è 'Solatio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOLATIO

Perchè la soluzione è Solatio? Il solatio è una condizione in cui si è esposti a caldi raggi, spesso per scopi terapeutici o ricreativi. Questa esposizione può favorire il relax e il benessere, offrendo un momento di sollievo e conforto nel quotidiano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Esposto a caldi raggi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Solatio

Per risolvere la definizione "Esposto a caldi raggi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Solatio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Esposto a caldi raggi

Esposto a caldi raggi Risposta: SOLATIO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: S______

S______ Inizia con: S

S Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

S Savona O Otranto L Livorno A Ancona T Torino I Imola O Otranto

La soluzione 'Solatio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Esposto a caldi raggi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.