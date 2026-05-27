Esposto a caldi raggi

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Esposto a caldi raggi' è 'Solatio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOLATIO

Perchè la soluzione è Solatio? Il solatio è una condizione in cui si è esposti a caldi raggi, spesso per scopi terapeutici o ricreativi. Questa esposizione può favorire il relax e il benessere, offrendo un momento di sollievo e conforto nel quotidiano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Esposto a caldi raggi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Solatio

Per risolvere la definizione "Esposto a caldi raggi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Solatio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Esposto a caldi raggi
  • Risposta: SOLATIO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: S______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

S Savona
O Otranto
L Livorno
A Ancona
T Torino
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Solatio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Esposto a caldi raggi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con esposto: Viene esposto in stazioni e aeroporti 

Con caldi: Gli interni dei cappotti più caldi 

Con raggi: Sono colpiti dai raggi e li trasformano in energia 